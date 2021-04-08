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Недвижимость

Правительство планирует снижать среднюю ставку по ипотечным кредитам

21.04.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

В правительстве планируют сделать ипотечные кредиты еще доступнее. Ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда» может стать поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года, что на 1 п.п. меньше, чем было заложено в изначальной версии документа. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина.

Добиться такого результата можно только за счет комплексной программы субсидирования, пишет газета «Известия». Поэтому Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ дали поручение рассчитать потенциальные расходы бюджета на продление без изменений льготных ипотечных программ (в том числе на новостройки и для молодых семей) при условии, что объем субсидий не превысит 3% стоимости кредитов, а ставка ЦБ до конца года сохранится на уровне 4,5% и в дальнейшем будет колебаться в пределах 5-6%.

Представитель Марата Хуснуллина подтвердил, что на сегодня правительство ставит задачу снижать средневзвешенную ставку по ипотеке, так как такие кредиты выступают инструментом улучшения жилищных условий граждан. При этом льготная программа на покупку квартир в новостройках должна быть продлена, но говорить о конкретных условиях пока преждевременно, заявил он.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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