Недвижимость

Хорошие ПВХ окна: какие они?

Понятие «идеальное пластиковое окно» не объективное: для одного дома и бюджета будет хорошим один вариант, для другого – совершенной иной. Однако основные критерии выбора ПВХ окон все же есть, и именно ими стоит руководствоваться, если вы хотите, чтобы ваши окна служили долго, удобно открывались, сохраняли тепло, были безопасны и не сквозили.

Профиль

Сразу проверьте бренд и место производства профиля. Не исключено, что в компании, у которой самые низкие цены, сырье для профиля будет китайское, причем именно «плохое китайское». Хороший пластик не желтеет на солнце, не облазит, его труднее поцарапать, он крепче.

Сам профиль у хорошего окна должен быть с относительно толстыми стенками, с внутренними камерами (чем больше – тем лучше), с соответствующим армированием. Уточните у оконной компании, подходит ли выбранный профиль требованиям по теплоизоляции с учетом места монтажа окна и климата в регионе.

Стекло

В зависимости от региона окно должно справлять с изоляционными задачами – зимой не пропускать внутрь холод и не выпускать тепло, а летом – не давать солнцу слишком сильно нагревать комнату. К счастью, современные стекла, которые ставят в ПВХ окна, умеют и то, и другое.

Чем больше камер у кона – тем лучше оно изолирует. В большинстве случаев в средней полосе России для жилых помещений подходят окна с двумя камерами в стеклопакете, для отделенных балконов и нежилых помещений – иногда и с одной камерой. Но для более северных регионов даже двух камер может быть мало.

Главное – правильно выбрать соответствующий тип стекла, количества камер и понять, что важнее в вашей ситуации, и за что оправдано переплатить.

Фурнитура и дополнительные опции

В зависимости от типа окна, выбирается соответствующая фурнитура. Как правило, оконные компании предлагает несколько вариантов фурнитуры для того или иного профиля – обычный вариант, и вариант подороже. Если вы планируете активно эксплуатировать окно, открывать и закрывать фрамуги, форточки и рамы, если фурнитура выбирается для большой двери, в том числе штульповой – лучше не экономить.

Обязательно установите на окно детский замок и другие системы защиты от открывания окон маленькими детьми. Москитные сетки в этом случае защитой не являются – их легко выдавить наружу.

Монтаж

Обратите внимание, что даже идеальное окно, с лучшими на рынке стеклопакетами и фурнитурой, легко превратить в хлам, если неправильно произвести замер или сделать монтаж, спустив рукава. Поэтому рекомендуем не только правильно выбирать окна, но и тех, кто будет ими заниматься.