Недвижимость

Более 1100 новых квартир сдали в Псковской области в первом квартале 2021 года

1102 квартиры сдали в эксплуатацию в I квартале 2021 года в многоквартирных домах и жилых домах Псковской области (построенных населением, общая площадь - 82 тысячи квадратных метров). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в I квартале 2021 года составил 1711 млн рублей, или 99,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В розничной торговле в I квартале 2021 года населению продали товаров на 31 108 млн рублей. Физический объем продаж сохранился на уровне I квартала 2020 года.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 48,7%, непродовольственные товары – 51,3% (в I квартале 2020 года – 48,9% и 51,1% соответственно). Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,8% от всех покупок населения, что на 3,2 процентного пункта ниже уровня I квартала 2020 года.