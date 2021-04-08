Недвижимость

Сбербанк на Северо-Западе вдвое увеличил выдачу ипотечных кредитов

По итогам первого квартала 2021 года объем выданной Северо-Западным банком ПАО Сбербанк ипотеки вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост показали Калининградская и Мурманская области. Лидер по приросту – Санкт-Петербург (96%), сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Всего в СЗФО с января по март текущего года выдано 74 млрд рублей – это почти 26 тысяч ипотечных кредитов. 27% от этого объема приходится на льготную ипотеку. Заметно по Северо-Западу увеличилась и средняя сумма ипотеки – до 2,9 млн рублей против 2,3 млн рублей в первом квартале прошлого года. Наибольший рост в абсолютных значениях – на 0,8 млн рублей – наблюдается в Санкт-Петербурге – до 3,7 млн рублей.

«Ипотека продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих направлений розничного кредитования. По итогам января мы наблюдали рост в 1,5 раза к прошлому году, а за первый квартал выросли почти в два раза, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - Свою эффективность показала программа "Господдержка 2020". Доля таких кредитов на первичном рынке по всем территориям СЗФО составляет более 70%, а в некоторых – более 80%. На прошлой неделе мы еще снизили ставки по ней на 0,35 п.п., чтобы больше людей смогли воспользоваться такой льготой от государства».

Программа ипотеки с господдержкой, стартовавшая в конце апреля 2020 года, постановлением правительства РФ продлена до 1 июля 2021 года. Изначально программа действовала до 1 ноября 2020 года. По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 5,75% годовых при регистрации сделки в электронном виде. В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» в Сбербанке – от 6,05% годовых.