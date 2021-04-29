Недвижимость

Крыши двух многоквартирных домов отремонтировали в Невеле

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов №№ 16В и 16Г на улице Кирова в Невеле завершили за два месяца. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области, работы велись в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капремонта на 2021 год.

В указанных домах отремонтировали стропильные системы, заменили покрытие кровель на профилированный оцинкованный лист. Также отремонтировали дымовые и вентиляционные трубы с последующей обшивкой профилированным листом, установили козырьки над входами в подъезды, утеплили чердачные перекрытия.

«Все работы выполнены качественно и с опережением графика, - отметили в пресс-службе. - Стоит отметить, что подрядчиком не было допущено ни одной протечки в квартиры собственников, строители неукоснительно соблюдали технологию производства работ».

Также в Невеле отремонтируют крышу дома № 16А на улице Кирова (на данный момент работы выполнены на 80%) и в доме №3 на улице Школьной в деревне Лехово (подрядчик приступит к работам в середине мая).