Недвижимость

В России растет спрос на ипотеку на дачные дома

По данным сервиса «ДомКлик», за январь-апрель 2021 года Сбербанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года: свыше 2,5 тысячи против 724. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«За время пандемии мы наблюдаем увеличение спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Рост достаточно большой — в 3,5 раза. Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии все чаще выбирают отдых дома, многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу», - сказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По данным «ДомКлик», средняя стоимость дачного дома в целом по России составляет 3,1 млн рублей. Ипотечные ставки находятся в районе 8%.

Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте — Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Первоначальный взнос по кредитам на загородную недвижимость в СберБанке составляет 25%. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Минимальная сумма кредита начинается от 300 тысяч рублей, максимальная — 60 млн рублей.

Условия по программам банка можно уточнить на сайте сервиса «ДомКлик».