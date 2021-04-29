Здания завода электротехнического оборудования продают в Пскове за 200 млн рублей

Комплекс зданий завода электротехнического оборудования, расположенный на земельном участке 20 679 квадратных метров на улице Советской в Пскове, продают за 200 млн рублей. Предложение размещено на одном из сайтов объявлений.
Фото здесь и далее: Авито
Рядом находится автобусная остановка, транспортная развязка. Главный вход на территорию- с улицы Советской, имеется проходная.
В административно-бытовом корпусе и в промышленно-складских корпусах располагаются арендаторы. Санузлы находятся на каждом этаже. Продавец - компания «АРР Псков» - заявляет о хорошем техническом состоянии помещений.
Технические условия подключения коммуникаций:
Продавец также отмечает, что подготовлены и согласованы проекты по переводу территории под строительство на этом месте жилого комплекса.
Отметим, что ранее это был Завод электротехнического оборудования, генеральным директором которого являлся Виктор Бибиков. Производство давно остановлено. Еще в 2017 году на бывшей территории предприятия планировалось создать жилой квартал с рекреационной зоной, спортивным комплексом и детским садом, и даже было представлено несколько проектов. Однако реализовать эту идею не удалось. Теперь завод ЭТО выставлен на продажу.