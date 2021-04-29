Недвижимость

Здания завода электротехнического оборудования продают в Пскове за 200 млн рублей

Комплекс зданий завода электротехнического оборудования, расположенный на земельном участке 20 679 квадратных метров на улице Советской в Пскове, продают за 200 млн рублей. Предложение размещено на одном из сайтов объявлений.

Фото здесь и далее: Авито

Рядом находится автобусная остановка, транспортная развязка. Главный вход на территорию- с улицы Советской, имеется проходная.

В административно-бытовом корпусе и в промышленно-складских корпусах располагаются арендаторы. Санузлы находятся на каждом этаже. Продавец - компания «АРР Псков» - заявляет о хорошем техническом состоянии помещений.

Технические условия подключения коммуникаций:

газораспределительная подстанция высокого давления для промышленного использования – 50-100 метров от участка

вода: подключение к МУП «Псков водоканал» в административно-бытовом корпусе и далее от него по всем объектам, бурение скважины на участке (в использовании земельного участка нет ограничений)

электричество: трансформаторная подстанция на участке, 2 трансформатора по 1000 кВА каждый и в резерве трансформатор на 600 кВА. Подключенная мощность - 670 КВт.

канализация (бытовая и ливневая - в городские сети)

Продавец также отмечает, что подготовлены и согласованы проекты по переводу территории под строительство на этом месте жилого комплекса.

Отметим, что ранее это был Завод электротехнического оборудования, генеральным директором которого являлся Виктор Бибиков. Производство давно остановлено. Еще в 2017 году на бывшей территории предприятия планировалось создать жилой квартал с рекреационной зоной, спортивным комплексом и детским садом, и даже было представлено несколько проектов. Однако реализовать эту идею не удалось. Теперь завод ЭТО выставлен на продажу.