Недвижимость

Стало известно, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить россияне

Большинство россиян, оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса. Об этом свидетельствует исследование онлайн-супермаркета ипотеки «Online-Ipoteka», передает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Около 54% российских ипотечных заемщиков могут позволить себе внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья, 37% оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только 9% - более 50%, отметили аналитики.

По данным компании, около 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян - от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.

Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.