Недвижимость

Псковская область заняла 50 место в России по вводу жилья

Псковская область заняла 50 место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в 2020 году. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Объем введенного жилья в регионе в 2020 году на одного жителя составил 0,437 квадратных метра общей площади на человека. Объем введенного жилья в 2020 году - 273 тысячи квадратных метров. Изменение объема введенного жилья в 2020 году: -9,8%.

Обеспеченность населения жильем в 2020 году составила 32,3 квадратных метра на человека.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге: 1 место - Ленинградская область, 4 место - Калининградская область, 18 место - Санкт-Петербург, 34 место - Ненецкий автономный округ, 37 место - Карелия, 41 место - Новгородская область, 51 место - Вологодская область, 68 место - Архангельская область, 77 место - Коми, 84 место - Мурманская область.