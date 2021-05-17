Недвижимость

В России повысят нормативную стоимость жилья на 13%

Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на второе полугодие в размере 55,72 тысячи рублей, что на 13% выше норматива первого полугодия.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 (пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей», - сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также приказ утверждает показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России ‎на III квартал 2021 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов России для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Так, для Псковской области этот показатель составит 39 361 рубль. Для других регионов Северо-Западного федерального округа: Карелия - 47 560 рублей, Коми - 47 613 рублей, Архангельская область - 53 314 рублей, Вологодская область - 40 070 рублей, Калининградская область - 47 220 рублей, Ленинградская область - 59 454 рубля, Мурманская область - 60 425 рублей, Новгородская область - 38 365 рулей, Ненецкий автономный округ - 65 565 рублей, Санкт-Петербург - 89 730 рублей.