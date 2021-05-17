Недвижимость

Расходы на жилье в России планируют включить в расчет инфляции

В расчете индекса потребительских цен (инфляции) учтут расходы на жилье. Об этих планах пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству..

По их словам, стоимость недвижимости в ИПЦ хотят включить не напрямую, а в виде так называемой вмененной ренты, то есть стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. В Росстате планы в целом подтвердили, там намерены в следующем году проанализировать такую возможность.

Служба объявит открытый конкурс на выполнение специальной научно- исследовательской работы (НИР), по ее результатам будет рассмотрена возможность учета показателя вмененной ренты в ИПЦ начиная с 2023 года.

«Если оценивать вес расходов на вмененную ренту в текущем потреблении, то экспериментальные расчеты, проведенные в 2015–2017 годах, показали, что доля трат на жилищные услуги, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, в России составляла почти пятую часть всех расходов», — добавили в пресс-службе Росстата.

В ведомстве отметили, что прямой зависимости вмененной ренты от цены на недвижимость нет. И стоимость жилья не планируется включать в расчет ИПЦ. В состав вмененной ренты входят, например, страховка жилья, ремонт и другие услуги, связанные с содержанием квартиры. На их стоимость может влиять множество факторов — от цен на стройматериалы и работу специалистов до размера квартиры и ее стоимости, резюмировали в Росстате.