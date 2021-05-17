Недвижимость

В России упростили процедуру прописки и временной регистрации

Правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания, с июля 2022 года зарегистрироваться можно будет дистанционно через портал госуслуг. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РБК со ссылкой на сайт кабмина.

Заявление для получения прописки можно будет подать через портал госуслуг. Затем гражданин должен только один раз прийти в регистрирующий орган, чтобы проставить отметку в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформить полностью дистанционно. Свидетельство о такой регистрации можно будет получить по почте, не посещая органы учета.

Кроме того, документ устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. Это значит, что граждане могут обратиться в любой орган учета в пределах городского округа, муниципального района или профильное подразделение на территории города.

В феврале президент России Владимир Путин расширил список граждан, которые могут не опасаться штрафа за проживание в квартире без временной или постоянной регистрации. От штрафов освободили сестер, братьев, усыновителей, опекунов и подопечных собственника жилья при наличии документированных свидетельств родственных отношений. Ранее список ограничивался супругами владельца, его бабушками и дедушками, внуками, родителями и детьми, а также супругами двух последних категорий жильцов.