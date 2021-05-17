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«Росбанк Дом» улучшил условия по госпрограмме «Льготная новостройка»

20.05.2021 10:19|ПсковКомментариев: 0

«Росбанк Дом» улучшает условия кредитования по программе с господдержкой «Льготная новостройка»: с 4 мая базовая ставка для всех новых клиентов программы снижена на 0,5% и составит 5,99%. При этом зарплатным и корпоративным клиентам Росбанка доступна еще более выгодная ставка 5,49%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Кроме того, клиенты «Росбанк Дом» могут дополнительно снизить ставку еще на 1,5% с помощью программы «Назначь свою ставку», выбрав опцию «Ультра» - внесение платежа в размере 4% от общей суммы кредита.

Оформить ипотечный кредит на льготных условиях в рамках госпрограмм могут граждане РФ при внесении первоначального взноса от 15% и при условии соответствия требованиям программы.

«На данный момент "Росбанк Дом" предлагает ипотеку по ставкам ниже обозначенного государством льготного уровня. Мы создаем новые условия для развития рынка жилья, оставляя при этом клиентам возможность совместить их участие в госпрограммах с другими акциями и скидками на ипотеку», - рассказал руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев.

Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 4 мая 2021 года): ставки 3,99% - 6,99% для клиентов, зарплатный счет которых открыт в ПАО РОСБАНК, при условии применения опции «Льготная новостройка», при условии заключения кредитного договора в период с 23.04.2020 по 01.07.2021 г., только для заемщиков, имеющих гражданство РФ, кредит выдается на срок от 3 до 25 лет для приобретение жилого помещения на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционных фондов, в том числе их управляющих компаний) на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве (заключенным заемщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования по указанным договорам) /готового жилого помещения у застройщика с первоначальным взносом от 15% от цены по договору приобретения прав на жилое помещение (по договорам купли-продажи у застройщиков в многоквартирных домах и домах блокированной застройки); совершения в связи со снижением процентной ставки по договору единоразового платежа в размере от 1 до 4% от суммы кредита (в зависимости от условий кредитного договора); размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 12 000 000 руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 300 000 руб. до 6 000 000 руб. для других регионов;

При отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования риска причинения вреда жизни и потери трудоспособности и/или утраты и повреждения недвижимого имущества) Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1%, но не выше ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний.

Банк вправе увеличить процентную ставку по кредиту на период с даты выдачи кредита (займа) до даты окончания календарного месяца, в котором заемщик уведомил Банк об осуществлении государственной регистрации залога прав требований по договору участия в долевом строительстве либо залога недвижимости имущества (ипотеки), приобретенного заемщиком по договору купли- продажи, которыми обеспечивается исполнение обязательств заемщика по кредитному договору, до размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. ПАО РОСБАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015

Постановление правительства РФ от 23.04.2020 N 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 годах».

Теги: #новостройки #кредит #Росбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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