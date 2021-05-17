ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке

Сервис СберБанка ДомКлик запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь при оформлении заявки на ипотеку клиенты СберБанка могут связаться со специалистом онлайн и видеть его во время разговора. Консультации проходят на сайте DomClick.ru, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
По словам Николая Васева, эта бесплатная услуга ДомКлик будет востребована у населения. Тем более что сейчас есть высокий спрос на ипотечные кредиты во всех сегментах. Всего с начала года СберБанк выдал 329 тысяч кредитов на сумму 846,5 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подать заявку на ипотеку и получить видеоконсультации можно онлайн на сайте ДомКлик.