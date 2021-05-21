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Скидки до 40%: «Стройбаза на Алмазной» готовится к жаркому лету

26.05.2021 10:19|ПсковКомментариев: 0

Михаил Жванецкий шутил: «Ремонт невозможно закончить – его можно только прекратить». То же самое, в принципе, можно сказать и о строительстве дома. Впрочем, есть прекрасный способ скрасить бесконечность творческого процесса, а заодно сохранить нервы и деньги. Отправляемся на «Стройбазу на Алмазной» - и закупаемся по скидкам.

КОМПАНИЯ «ТМК-ПСКОВ»

🌎http://msm60.ru/tmk-okna

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №3. Секция 29

☎8-921-211-47-17

Перефразируя известную поговорку - готовь телегу зимой, а теплицу - летом. Все очень просто: именно сейчас теплицу можно приобрести наиболее выгодно, с максимальными скидками.

За акциями далеко ходить не надо: в компании «ТМК-Псков» на «Стройбазе на Алмазной» в настоящий момент предлагают низкие цены на теплицы из поликарбоната со склада. На сегодня это самая универсальная разновидность, не нуждающаяся в зимнем демонтаже. Ее возможно устанавливать как на грунт, так и на стационарное основание.

Компания-производитель «ТМК-Псков» реализует недорогие качественные теплицы, имеющие все необходимые сертификаты и рекомендации. ТМК использует только качественный пластик с UV защитой от ультрафиолета, в основе теплиц - каркас из цельных элементов дуг. Чтобы подсчитать, во сколько обойдется теплица, которая подойдет вам по всем необходимым параметрам, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который размещен на официальном сайте ТМК.

На данный момент в магазине на «Стройбазе на Алмазной» на теплицы действуют скидки до 40%.

Кроме того, сейчас в «ТМК-Псков» вы можете воспользоваться спецпредложением на покупку оконных конструкций (скидка до 60%), металлических дверей (скидка до 35%), жалюзи (до 15%) и межкомнатные двери (скидка 25% на полотно при покупке в комплекте).

Подробности об акциях и сроках продаж - у консультантов магазина.

СТУДИЯ ЦВЕТА «СТРОЙ ЗА»

🌎msm60.ru/magazin-strojza

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон №1 (секция 13-14), павильон №15.

☎(8112)79-35-76

Компьютерная колеровка, 30 тонн краски в наличии, опытные консультанты и лояльные ценники - все это студия цвета «СтройЗА», что на «Стройбазе на Алмазной». Если вы задумали ремонт или затеяли строительство, вам обязательно надо сюда заглянуть, ведь здесь вы найдете отличные лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики от ведущих производителей (Tikkurila, Parade, Лакра).

К тому же здесь всегда можно подобрать товары по акционным ценам. Например, сейчас в «Строй ЗА» действуют скидки до 26% на фасадную краску и деревозащитные средства от разных производителей. Вот лишь несколько примеров:

- краска фасадная F20база С, бесцветная, 9 л - 2690 рублей (скидка 26%, прежняя цена - 3625 рублей);

- Pinotex Extreme One BW 9 л - 6885 рублей (прежняя цена - 9180 рублей, скидка 25%);

- деревозащитное средство «Здоровый дом» 10 л в ассортименте - 2640 рублей (цена до скидки - 3519 рублей).

 

Обратите внимание: при покупке товаров на сумму от 1000 рублей вы можете оформить накопительную бонусную карту «СтройЗА». Это очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Более подробная информация - у продавцов-консультантов магазинов «Строй ЗА». И не забудьте о том, что в студии цвета можно воспользоваться бесплатной колеровкой лакокрасочных материалов, приобретенных в магазине под брендами ТЕКС, Dulux, Pinotex, Marshall, Hammerite.

СУПЕРМАРКЕТ СВЕТИЛЬНИКОВ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

🌎http://msm60.ru/severnoe-siyanie

🏠«Стройбаза на Алмазной», павильон № 34, секция 105, 113-115

☎(8112) 60-46-34

О важности освещения говорить излишне. Оно давно уже выполняет не только практическую, но и декоративную функцию. Светильники так же формируют интерьер, как мебель и отделка. Неправильно подобранная люстра может разрушить весь тщательно собираемый образ помещения.

В супермаркете светильников «Северное сияние» всегда рады помочь сделать дом ярче и светлее! Здесь вы найдете большой ассортимент светильников. Модели в стиле «Буше», «Флористика», «Классика», «Геометрия», «Техно», «Лофт», «Модерн», «Хрусталь», а также торшеры, бра, настольные лампы (в том числе детские) и прикроватные светильники. Продавцы-консультанты сориентируют вас во всех новинках сезона и подскажут самые привлекательные варианты. Кстати, если вы ориентируетесь на модные тенденции в интерьере, то вас наверняка заинтересуют светильники в стиле ретро, модульные модели, изделия с «золотом» – вот главные тренды нового сезона.

Также в «Северном сиянии» предлагают полный ассортимент сопутствующих товаров: лампочки, выключатели, розетки, провода, плафоны, запчасти для светильников.

Успейте воспользоваться майской акцией от «Северного сияния»: приобретая 2 люстры, третью выберите в подарок! Все подробности предложения - у продавцов-консультантов. И, конечно, не забывайте о зеленых ценниках: если вы хотите приобрести светильник или люстру дешевле, они вас приятно удивят!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #строительство #ремонт #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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