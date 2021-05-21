Сбербанк снизил ставки по программе льготной ипотеки

Сбербанк изменит условия по программе «Господдержка 2020» с 25 мая. При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Ровно месяц назад банк уже снижал ставку по этой программе на 0,35 процентного пункта, добавили в пресс-службе Сбербанка.
По словам Кирилла Царева, стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка 2020» составляет от 6,05% годовых. Действуют и другие дополнительные льготные условия — например, в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.
По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.
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