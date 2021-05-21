Недвижимость

Хуснуллин рассказал, как власти будут бороться с ростом цен на жилье

С ростом цен на жилье можно бороться только за счет увеличения объема предложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина. Он призвал регионы страны начинать как можно больше новых проектов жилищного строительства.

При этом зампред правительства также отметил важность сокращения административных барьеров в строительстве, несмотря на то, что это связано с уменьшением полномочий чиновников. «Если мы сократим на 30% инвестиционно-строительный цикл, то жилье будет дешевле», - подчеркнул он.

Кроме того, Хуснуллин назвал комплексное развитие территорий «тягачом, который вытащит развитие территорий». Сократить затраты на строительство должны и BIM-технологии, добавил он.

Вице-премьер пояснил в беседе с журналистами, что к росту цен на жилье привели насколько факторов, одним из основных стала пандемия коронавируса, которая спровоцировала остановки некоторых строек и рост заболеваемости людей.

Также, констатировал он, большим вызовом для строителей стал рост инфляции в целом и увеличение стоимости строительных материалов в частности, прежде всего, металла, доля которого в себестоимости стройки колеблется от 2% до 30%.

Хуснуллин указал, что удорожание жилья стимулирует нехватка рабочих-мигрантов, дефицит предложения в некоторых регионах России и мягкая денежная политика Банка России, из-за которой люди снимают деньги с вкладов и инвестируют в новостройки.

При этом он отметил, что влияние ипотеки на цены на жилье двоякое. С одной стороны, рост спроса за счет кредитования жилья дал плюс 5% к стоимости новостроек, а с другой - ипотека позволила в прошлом году привлечь 1,5 триллиона инвестиций в рынок.