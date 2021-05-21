Недвижимость

Порховская прокуратура помогла сироте-инвалиду получить жилье

Сирота-инвалид из Порховского района получит жилье после вмешательства в ситуацию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Женщина, инвалид второй группы, более пяти лет находится в очереди на получение жилого помещения за счет средств бюджета региона и проживает в доме, принадлежащем третьим лицам.

Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием предоставить сироте жилое помещение в этом году. Требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.