Недвижимость

СНГБ предлагает объединить кредиты по выгодной ставке и платить меньше

Клиенты Сургутнефтегазбанка могут рефинансировать по ставке от 7,69% годовых* действующий ипотечный кредит одновременно с иными кредитными обязательствами, а также дополнительно получить сумму средств на потребительские цели. Теперь до 15 000 000 рублей (включительно)** на срок до 30 лет (включительно).

Виды кредитов, дополнительно доступные для погашения в сторонних кредитных организациях/ в АО БАНК «СНГБ»:

- потребительские кредиты,

- автокредиты,

- ипотечные кредиты,

- кредитные карты.

Подать заявку можно на сайте.

* Процентная ставка 7,69% годовых действует при рефинансировании кредита, выданного на цели приобретения жилой недвижимости (квартиры) / участие в долевом строительстве жилой недвижимости (квартиры), апартаментов / участие в долевом строительстве апартаментов, и при условии предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита.

Размер годовой процентной ставки увеличивается:

- на 2%, если клиент не относится к категории зарплатный клиент/ зарплатный клиент «бюджетник»;

- на 1% при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;

- на 1% при оформлении кредита на рефинансирование нескольких кредитов;

- на 5%, начиная с 91 дня пользования кредитом и до дня предоставления в АО БАНК «СНГБ» документов, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества/ прав требования по договору долевого участия в пользу АО БАНК «СНГБ».

В случае использования части суммы кредита на дополнительные цели размер процентной ставки увеличивается на 1%. Указанные увеличения размера процентной ставки могут применяться одновременно.

** Итоговая сумма кредита не должна превышать 80% стоимости объекта недвижимости, являющегося предметом ипотеки.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.