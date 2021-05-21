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Недвижимость

Процедура дарения недвижимости стала доступна псковичам в «едином окне» МФЦ

09.06.2021 11:59|ПсковКомментариев: 0

В рамках расширения перечня сопутствующих услуг центральный офис Многофункционального центра Псковской области приступил к составлению договоров дарения в простой форме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«На сегодняшний день специалистами МФЦ составлено более 100 договоров, прошедших регистрацию. Разработка формы и обучение специалистов велось при непосредственном участии Управления Росреестра. Договор составляется на бланке организации и сопровождается до окончания регистрационных процедур, поэтому изначально Многофункциональный центр гарантирует качество составления и положительный результат. Подарить можно любую недвижимость, находящуюся в собственности у дарителя», — отметила директор регионального Многофункционального центра Екатерина Ершова.

Отметим, что услуга предоставляется физическим и юридическим лицам или их представителям, наделенным соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

Необходимо предоставить: документы, удостоверяющие личность, СНИЛС, документы, подтверждающие право собственности на объекты недвижимости (свидетельство о праве собственности, выписка их ЕГРН, свидетельство о праве на наследство). Услуга платная. Стоимость простого договора составляет — 960 рублей. Стоимость сложного договора — 1840 рублей (более 2 объектов и более 2 заявителей)

В случае передачи в дар недвижимости близким родственникам сделка не облагается налогом. Если договор дарения оформляется не на родственников, то получатель должен будет заплатить 13% от его стоимости.

Напоминаем, что сопутствующие платные услуги предоставляются только в центральном офисе МФЦ в городе Пскове на улице Белинского 77а, который выступает в качестве экспериментальной площадки.

В настоящее время договор дарения является популярной формой отчуждения имущества. В первую очередь, необходимо различать условия для его составления в простой письменной или нотариальной форме. Нотариальное заверение договора необходимо в случаях отчуждения имущества, владельцем которого является несовершеннолетний или недееспособный, или дарится доля из права общей собственности. В иных случаях нотариального заверения не требуется и имеется возможность обратиться непосредственно в офис оказания услуг для составления договора и его последующей регистрации.

Записаться для оформления договора дарения можно тремя способами: на сайте https://mfc.pskov.ru, с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн» и при личном обращении к администратору зала.

Теги: #недвижимость #мфц #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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