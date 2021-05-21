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Недвижимость

СберБанк: Ипотеку на индивидуальные дома чаще всего оформляют мужчины

15.06.2021 15:14|ПсковКомментариев: 0

Ипотеку на индивидуальные жилые дома чаще всего оформляют мужчины — 65% заемщиков в данном сегменте, на женщин приходится 35% ипотечных кредитов; а средний размер такого ипотечного кредита составляет 2,2 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Всего с января по май 2021 года СберБанк выдал почти 2,5 тысячи ипотечных кредитов суммой 3 млрд рублей на индивидуальные дома. Это в 3,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и в 3 раза — в стоимостном. Больше всего кредитов брали жители Приморского края, Воронежской и Московской областей, а также Республики Коми.

«Мы наблюдаем рост интереса россиян к индивидуальным домам. Этому способствует общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС, а также меры господдержки в данном сегменте. Спрос на частные дома также подстегнула пандемия: переход на удаленную работу дал многим простор для выбора места жительства. Кроме того, рост популярности ИЖС можно объяснить ʺдачной амнистиейʺ, в рамках которой упрощен порядок регистрации построенных объектов недвижимости и земли. Для строительства теперь достаточно уведомительного порядка, тогда как раньше требовалось получать разрешение на строительство. Как результат, с начала 2021 года СберБанк получил почти в два раза больше заявок на ипотеку на ИЖС, чем в январе-мае прошлого», - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Также в Сбербанке напомнили, что в рамках продукта «Строительство жилого дома» при строительстве собственными силами или с привлечением строительной организации ставка для зарплатных клиентов СберБанка на ипотеку на ИЖС составляет от 9,2%. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жилье» — ставка от 7,7% годовых. По программе с госсубсидированием «Дальневосточная ипотека» кредит на собственный дом доступен по ставке от 1% годовых. По программе «Семейная ипотека» доступна ставка от 5,3%.

Теги: #ипотека #Сбер #частная собственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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