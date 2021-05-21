Недвижимость

В Росреестре рассказали псковичам, как получить выписку из ЕГРН через госуслуги

Сведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде выписки теперь можно получить не только через порталы Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или МФЦ, но и посредством единого портала государственных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском филиале Росреестра.

«Новый электронный сервис запущен в рамках работ по расширению доступа к сведениям на портале госуслуг, а также в целях реализации программы цифровой трансформации Росреестра», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Пользователи портала госуслуг могут получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН:

об объекте недвижимости;

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

о переходе прав на объект недвижимости.

Чтобы воспользоваться данным сервисом для получения выписки, физическим и юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Результат в виде выписки из ЕГРН поступит в личный кабинет портала в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии.

За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным тарифам Росреестра. Однако электронная подача запросов сведений, содержащихся в ЕГРН, позволяет снизить размер оплачиваемой госпошлины, в частности:

- выписка об объекте недвижимости (содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на нее): для физических лиц в виде бумажного документа – 870 руб., в виде электронного документа – 350 руб.; для юридических лиц в виде бумажного документа – 2550 руб., в виде электронного документа – 700 руб.;

- выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (содержит меньше сведений, чем выписка об объекте недвижимости. В этой выписке приводятся только основные характеристики объекта недвижимости): для физических лиц в виде бумажного документа – 460 руб., в виде электронного документа – 290 руб.; для юридических лиц в виде бумажного документа – 1270 руб., в виде электронного документа – 820 руб.

- выписка о переходе прав на объект недвижимости: для физических лиц в виде бумажного документа – 460 руб., в виде электронного документа – 290 руб.; для юридических лиц в виде бумажного документа – 1270 руб., в виде электронного документа – 580 руб.

С помощью портала госуслуг получить сведения из ЕГРН стало еще удобнее и доступнее, а к концу 2021 года пользователям портала Госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН.