Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ужин на свежем воздухе
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
«Зенча» идем на завод
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
конкурс - застройка Четырех углов
чем занять ребенка летом
юность в сапогах
 
 
 
ещё Недвижимость 21.05.2021 07:150 В России упростили получение налогового вычета за покупку жилья 17.06.2021 11:590 «Гаражную амнистию» реализуют в Псковской области 16.06.2021 09:061 Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья 16.06.2021 07:390 Цены на новые квартиры могут снизиться на 5% в 2022 году 15.06.2021 21:170 В Росреестре рассказали псковичам, как получить выписку из ЕГРН через госуслуги 15.06.2021 15:140 СберБанк: Ипотеку на индивидуальные дома чаще всего оформляют мужчины
 
 
 
Самое популярное 11.06.2021 14:0013 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 10.06.2021 12:3416 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 10.06.2021 14:5222 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных 13.06.2021 11:205 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 12.06.2021 20:261 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

«Гаражную амнистию» реализуют в Псковской области

17.06.2021 11:59|ПсковКомментариев: 0

Закон, предлагающий реализацию «гаражной амнистии» в Псковской области, приняли депутаты регионального парламента. Об этом с заключительной 59-й сессии областного Собрания шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно нормам федерального законодательства, до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 30 декабря 2004 года (день введения в действие Градостроительного кодекса РФ), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

К полномочиям администрации области отнесут определение порядка утверждения органами местного самоуправления схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства и установление порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области, а также земель и участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

Депутаты поддержали указанный законопроект в двух чтениях.

Теги: #недвижимость #псковское областное собрание #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 196 человек
17.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 17.06.2021, 12:580 Пассажирка «Тойоты» пострадала в ДТП в Порховском районе 17.06.2021, 12:430 Юный велосипедист попал в ДТП в Пушкинских Горах 17.06.2021, 12:410 «Псковэнергосбыт» рассказал о преимуществах электронной квитанции
17.06.2021, 12:380 Доклад о реализации госпрограмм утвердили депутаты областного Собрания 17.06.2021, 12:360 «Узник» и «Пророк»: составлен рейтинг самых читаемых стихов в псковских колониях 17.06.2021, 12:280 Псковским депутатам запретили иметь подданство иностранного государства 17.06.2021, 12:210 Региональный парламент согласовал изменения в бюджет на 2021 год
17.06.2021, 12:160 Себежский суд оштрафовал жителя Германии на 800 тысяч рублей 17.06.2021, 12:120 Автомобилист врезался в дорожный знак и съехал в кювет в Дновском районе 17.06.2021, 12:080 В Псковской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом 17.06.2021, 12:060 Почти 8,5 млрд рублей за год направили на медицину в Псковской области
17.06.2021, 12:010 «Сообразим на троих»: Российский футбол и политика как близнецы-братья 17.06.2021, 12:000 Псковичам предлагают оформить зарплатную карту Сургутнефтегазбанка 17.06.2021, 11:590 «Гаражную амнистию» реализуют в Псковской области 17.06.2021, 11:560 Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области
17.06.2021, 11:560 В деятельность псковских экскурсоводов внесли изменения 17.06.2021, 11:510 В Псковской области скорректировали закон о транспортном налоге 17.06.2021, 11:490 Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год 17.06.2021, 11:450 Власти рекомендовали активнее стимулировать вакцинацию в районах Псковской области
17.06.2021, 11:320 Псковский драмтеатр открыл гастроли в Астрахани спектаклем «Смерть Тарелкина» 17.06.2021, 11:210 В СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов 17.06.2021, 11:150 Александр Котов поблагодарил губернатора за внимательное отношение к работе областного Собрания 17.06.2021, 11:120 Фальшивые деньги обнаружили в торговом комплексе в Пскове
17.06.2021, 11:060 Заключительный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках 17.06.2021, 11:030 Псковская область достигнет баланса между вырубкой и посадкой леса к 2024 году 17.06.2021, 10:590 Обстоятельства странной смерти в Великолукском районе выясняют следователи 17.06.2021, 10:560 Валерий Тюменцев станет гостем программы «Гайд-парк»
17.06.2021, 10:503 «Разлагаются на скамейке»: великолучанин просит помочь бездомным 17.06.2021, 10:440 Детский омбудсмен призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет 17.06.2021, 10:420 Мужчина утонул во время купания в Новосокольническом районе 17.06.2021, 10:390 В Псковской области инспекция труда призывает сократить рабочий день сотрудников в жару
17.06.2021, 10:220 Волонтеры благоустроят территорию Самолвы в Гдовском районе 17.06.2021, 10:170 Великолукская компания через суд добилась выплаты «коронавирусной» субсидии 17.06.2021, 10:000 В России предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума 17.06.2021, 09:560 Восемь вакансий открыты в судах Псковской области
17.06.2021, 09:460 Пскович едва не лишился автомобиля за неуплату алиментов 17.06.2021, 09:440 Фотофакт: Выводок кабанов появился в Мальской долине 17.06.2021, 09:351 Гдовская прокуратура борется с рекламой поддельных справок об отсутствии COVID-19 17.06.2021, 09:290 Ограничения из-за COVID-19 ужесточили в Калининградской области
17.06.2021, 09:200 Массовую проверку водителей проведут сотрудники ГИБДД в Пскове 17.06.2021, 09:160 Нежилой дом загорелся в Печорах 17.06.2021, 09:060 Услуги сопровождения на вокзалах ОЖД в мае получили более 2300 пассажиров 17.06.2021, 08:560 Тело мужчины подняли из воды в Великолукском районе
17.06.2021, 08:551 В ПФР рассказали о влиянии службы в армии на пенсию 17.06.2021, 08:430 Важность комфорта сотрудников на работе отметили 77% работодателей 17.06.2021, 08:320 Российских чиновников призвали перейти из WhatsApp в Telegram 17.06.2021, 08:200 В Пскове прошел отборочный тур творческого конкурса среди детей с инвалидностью
17.06.2021, 08:122 Военные комиссариаты в России подключат к интернету 17.06.2021, 08:001 Специалисты «Экопрома» встретятся с юрлицами в Пыталово 18 июня 17.06.2021, 07:501 Эксперты сообщили о росте популярности кредитов на отдых среди россиян 17.06.2021, 07:390 В Пскове завершилась первая сессия летней школы «Юннат»
17.06.2021, 07:270 Ученые указали на связь COVID-19 с развитием синдрома паркинсонизма 17.06.2021, 07:150 Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности 17.06.2021, 07:000 Туроператоры назвали самые дешевые страны для отдыха в июне 16.06.2021, 22:330 Росгвардейцы показали псковским студентам приемы защиты от нападения
16.06.2021, 22:161 В псковскую библиотеку передали документы о пандемии коронавируса 16.06.2021, 22:080 Водитель «Рено Логан» сбил лося на трассе Великий Новгород — Псков 16.06.2021, 22:000 Псковские школьники презентовали свой сайт с научными опытами 16.06.2021, 21:410 Сбербанк запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
16.06.2021, 21:290 В Псковском районе две иномарки съехали в канаву и повисли на железобетонном водоотводе 16.06.2021, 21:150 Начался прием заявок на участие в международной «Вахте памяти» в Усвятском районе 16.06.2021, 20:580 Три контейнерные площадки в Пскове будут ликвидированы в ближайшее время 16.06.2021, 20:420 Михаил Ведерников о строительстве соцгородка: Взрывного роста не вижу
16.06.2021, 20:237 Госдума запретила демонстрировать изображения нацистов 16.06.2021, 20:040 Фотофакт: Съемка сериала в Пскове 16.06.2021, 19:561 Принять участие в переписи населения псковичам можно будет онлайн 16.06.2021, 19:371 Более 50 миллионов рублей получила Псковская область на расчистку водоемов
16.06.2021, 19:170 16-летнюю девушку разыскивают в Псковской области 16.06.2021, 19:041 «Опечатку» на дороге в Псковской области устранили после замечания в соцсети 16.06.2021, 18:440 В два раза увеличить число выездов в районы планируют псковские либерал-демократы 16.06.2021, 18:250 Задержали еще одного члена банды Басаева, напавшей на псковских десантников
16.06.2021, 18:170 Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу 16.06.2021, 18:000 Операция «Надзор» стартует в Псковской области 16.06.2021, 17:550 В Пушкинских Горах дорожная обочина исчезла де-юре 16.06.2021, 17:492 Фотофакт: На площади Ленина водители ездят по ногам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.