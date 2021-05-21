Недвижимость

«Гаражную амнистию» реализуют в Псковской области

Закон, предлагающий реализацию «гаражной амнистии» в Псковской области, приняли депутаты регионального парламента. Об этом с заключительной 59-й сессии областного Собрания шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно нормам федерального законодательства, до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 30 декабря 2004 года (день введения в действие Градостроительного кодекса РФ), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

К полномочиям администрации области отнесут определение порядка утверждения органами местного самоуправления схем размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства и установление порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в собственности области, а также земель и участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

Депутаты поддержали указанный законопроект в двух чтениях.