Недвижимость

Квартиры с отделкой от ЛСР: преимущества и недостатки

Трейд-ин — это популярная программа обмена вторичного жилья на квартиру в новостройке. В Санкт-Петербурге воспользоваться схемой предлагают многие застройщики, в том числе «Группа ЛСР». Суть сделки по трейд-ину состоит в том, что новая квартира идет в зачет старой.

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В соответствии с программой застройщик с помощью агентства-партнера помогает продать старую квартиру и полученные с продажи средства внести в качестве оплаты новой квартиры.

Не нужно искать покупателя, платить риелтору и следить за ходом всей сделки — за это отвечают специалисты от застройщика. За ведение сделки по трейд-ину в ЛСР отвечает застройщик и его партнер – агентство недвижимости. Существенный недостаток схемы – на время пока дом строится, вам придется где-то жить. Получить новую квартиру в зачет старой удобно, если вы хотите получить новостройку по фиксированной цене. Программа актуальна также, если в ваших планах стоит приобретение квартиры с использованием средств от продажи имеющейся недвижимости.

При стандартной схеме вы продаете старое жилье самостоятельно, после чего покупаете на вырученные средства квартиру в новостройке. За время продажи понравившаяся планировка может быть реализована, но самое неприятное – это повышение цен.

В ЛСР реализация схемы трейд-ин проводится следующим образом. Вы подбираете квартиру и бронируете ее с помощью специалиста. В это время менеджеры партнерского агентства недвижимости делают оценку и выдают заключение. Далее при условии согласия с оценочной ценой с клиентом заключается договор на покупку квартиры в новостройке. Важным условием является внесение первоначального взноса в размере 10% от цены – эти деньги нужно перевести в течение 5 рабочих дней. Оставшаяся сумма оплачивается после реализации старой квартиры в течение трех месяцев – именно такой срок дается агентству для продажи недвижимости. Если полученных средств будет недостаточно, можно оформить рассрочку и ипотеку. Никаких дополнительных плат для клиентов ЛСР не предусмотрено, услуга трейд-ин бесплатна.

Программа действует только при условии продажи вторичного жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На сайте застройщика вы можете ознакомиться с ассортиментом квартир в новостройках Санкт-Петербурга, которые можно приобрести с помощью этой схемы.

Более подробно, как продается новая квартира в зачет старой, вы можете узнать на сайте в разделе «Квартира в зачет».