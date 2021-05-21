Недвижимость

Около 500 тысяч россиян нуждаются в переселении из аварийного жилья

Порядка полумиллиона жителей России нуждаются в переселении из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Об этом в пятницу сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на совещании по вопросам ускоренной ликвидации аварийного жилищного фонда, которое прошло в Ульяновске. Об этом передает ТАСС.

«Сегодня, если говорить в целом по стране, нам нужно после января 2017 года переселить граждан, проживающих в аварийных домах, столько же, сколько включено в программу - примерно полмиллиона человек», - сказал он.

Степашин добавил, что эти люди живут в домах, которые опасны для жизни. «И мы обязаны решать эту проблему», - подчеркнул он.

По его словам, возникшая ситуация связана с изначальным занижением показателей аварийного жилья регионами. «У нас, давайте я откровенно скажу, почти все регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, занизили резко планку. Просто скрывали, потому что прекрасно понимали: покажем аварийное жилье 100-процентное - средств нет, а спрос будет», - пояснил он.