Недвижимость

Президент предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании XX Съезда «Единой России» 19 июня, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Сейчас при продаже жилья уплачивается подоходный налог. Предлагаю освободить от его уплаты семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют средства на покупку нового жилья», - отметил глава государства.

Также президент попросил «Единую Россию» взять на контроль реализацию программы развития индивидуального жилищного строительства. «Нужно упростить предоставление земельных участков, обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей», - сказал Владимир Путин.