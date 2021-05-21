Недвижимость

СНГБ предлагает купить жилье с выгодой

В связи с увеличением ключевой ставки Банком России и прогнозируемым ростом кредитных ставок Сургутнефтегазбанк рекомендует подобрать наиболее подходящее предложение по ипотеке по действующим ставкам прямо сейчас. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

«Решение банка о выдаче ипотечного кредита действительно до 90 дней – у вас есть время на подбор объекта недвижимости с уже одобренным кредитом!» - говорится в сообщении.

«Если у вас есть ипотека и кредиты в других банках, мы поможем объединить их в один со ставкой от 7,69%. Кроме того, вы можете включить в него дополнительные средства на личные цели», - отметили в банке.

Оформить заявку: https://www.sngb.ru/orders/credit

«Вы не зарплатный клиент СНГБ? Есть решение! Вы можете получать зарплату на карту любого банка и пользоваться привилегиями "зарплатного клиента" СНГБ! Для этого пополняйте карту СНГБ с карты любого банка в "СНГБ Онлайн" ("Пополнить карту с карты другого банка" → "Получатели платежа" → "Зачисление заработной платы") или мгновенным переводом в мобильном приложении любого банка по "Системе быстрых платежей". При регулярных таких поступлениях по кредиту будет действовать ставка "зарплатного клиента", а погашение кредита будет удобным – банк сам спишет платеж с карты в нужную дату», - рассказали в СНГБ.

Требования к заемщику: возраст – от 21 года до 70 лет; стаж работы – не менее 6 месяцев на последнем месте работы; уровень дохода – не менее 15 000 рублей в месяц; адрес регистрации – территория присутствия АО БАНК «СНГБ».

Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.