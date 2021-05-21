Недвижимость

Ключ к мечте

О чем мы мечтаем? Если верить масштабным опросам, в числе самых заветных желаний россиян - улучшение жилищных условий для семьи. У каждого из нас есть свой опыт движения от мечты к делу: кто-то подыскивал варианты самостоятельно, кто-то обратился в агентство, некоторые прямиком направились к застройщикам и в банки.

Есть еще один путь, который в последнее время выбирают все чаще, в том числе из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Это многофункциональные онлайн-сервисы, которые помогают не просто проанализировать все предложения на рынке, но также заключить сделку, оформить ипотечное кредитование, получить скидку и бесплатные консультации специалистов самых разных профилей. Рассмотрим основные возможности таких площадок на примере сервиса ДомКлик.

Почему здесь постоянно обновляется база объявлений о квартирах, дачах, гаражах и участках, кто и как может подать объявление на платформе ДомКлик и сколько времени в среднем житель Псковской области тратит на то, чтобы решить жилищный вопрос, - об этом и многом другом вы узнаете из нашей публикации.

Найдется все

Все знают, что на ДомКлик можно подать заявку на ипотеку. Но сегодня платформа, созданная Сбером, - это не только ипотечные программы, но еще и почти 8000 объектов недвижимости, которые вы можете купить, а также более 500 объектов, которые можно снять, – и это только в нашем регионе.

Продать квартиру в Пскове москвичу, купив при этом дом в Ялте? Без проблем! Найти помещение, где вы откроете новое кафе или центр развлечений для детей? Легче легкого! Сдать квартиру бабушки в Великих Луках, оформив все документы в соответствии с законом? Сервис и с этим справится!

Он поможет совершенно бесплатно разместить объявление, которое будет работать на вас в любое время в любом месте, где есть доступ к Интернету. Сервис доступен и интуитивно понятен любому, ведь принципы его работы во многом сходны с досками объявлений.

Если вы еще не зарегистрированы на сайте, достаточно сделать это по номеру телефона, Сбер ID или аккаунту на Госуслугах. А дальше - дело техники. Например, вы хотите продать квартиру. Нажимаете соответствующую кнопку и заполняете форму, указывая адрес, количество комнат, площадь, этаж, на котором расположена квартира, стоимость квартиры. Загружаете фотографии, заполняете описание, можете даже видео с YouTube залить и прописать в условиях онлайн-показ в ZOOMе. После того, как вы нажмете кнопку «Опубликовать», объявление пройдет автоматическую модерацию, по результатам которой будет опубликовано или вернется к вам на доработку. После публикации на указанный в объявлении номер телефона поступит автозвонок для подтверждения объявления.

Более того: сервис проверяет объект, заказывая выписку из ЕГРН. Покупатель, который ищет подходящую квартиру и заинтересовавшийся предложением, может положить ее в корзину, чтобы вернуться к ней спустя какое-то время. Если покупатель принимает решение о приобретении квартиры, он отправляет в банк запрос на получение ипотечного кредита по этому конкретному объекту. При одобрении заявки покупателю поступает информация о документах, которые необходимы для оформления сделки. Покупатель также может направить через ДомКлик ипотечную заявку на квартиру, которая не представлена на сервисе.

Абсолютно так же работает остальной функционал. Понятно, что объявления для ДомКлик - не самоцель. «Если агрегаторы всегда были больше заточены на поиск предложений на рынке жилья, то у нас изначально акцент делался на заключение сделки, решение задач с регистрацией недвижимости, консультацию клиентов, предоставление шаблонов договоров, экспертизу документов, - объясняет вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. - Только запустив эти процессы, мы пришли к так называемой доске объявлений. А классические классифайды, напротив, начали с объявлений, но, как мы видим, потихоньку движутся в сторону организации ипотечного кредитования и других элементов сделки. Можно сказать, мы идем друг другу навстречу».

Бесплатный лимит для размещения на ДомКлик - 10 объявлений. Если вы являетесь собственником квартиры и клиентом Сбербанка, вы можете получить специальный значок «От собственника» для своего объявления: известно, что покупатели с большим доверием и вниманием относятся к проверенным объектам.

Лайк от псковичей

Успели оценить преимущества этого сервиса и псковичи. В разговорах с местными риэлторами часто можно услышать позитивные отзывы об этой платформе. Для псковских агентов ДомКлик давно стал привычным рабочим инструментом. «Просто, прозрачно и понятно, - рассказал нам Сергей, специалист одного из городских агентств недвижимости, который не первый год пользуется данным сервисом. - Не было такого, чтобы я разместил объявление на ДомКлик, и мне не позвонили. Звонки есть всегда. В пандемию он в принципе стал спасением для наших клиентов, причем не только для ипотечников. Люди продолжали покупать и продавать квартиры даже в условиях локдауна».

Возможности сервиса пришлись по вкусу и простым жителям Пскова и области, которые решили самостоятельно улучшить свои жилищные условия. ДомКлик позволяет выбрать квартиру, получить одобрение на ипотеку, оформить все необходимые документы и оплатить мечту банковской картой. И все это - за пару дней.

Предложений - масса. Летом особенную актуальность приобрели объявления о продаже домов. Сейчас на псковской страничке сервиса можно найти объекты стоимостью от 180 тысяч до 37,5 млн рублей - от маленького домика в садоводчестве до элитного коттеджа в историческом районе Запсковья. Объявления можно отсортировать не только по стоимости, но и по новизне.

Заинтересовало какое-то определенное предложение? Заходим в карточку объекта - здесь вы найдете всю информацию о доме, увидите на карте место, где он расположен, оцените все его достоинства и недостатки на фотографиях. А еще вам подскажут пару-тройку вариантов, похожих на ваш выбор по стоимости и географии.

Немаловажное дополнение: здесь же вы найдете сведения о продавце, номере его телефона и продолжительности сотрудничества с ДомКлик, а также информацию о возможности оформления в ипотеку, размере платежей с учетом скидки 0,3% на ставку по ипотеке Сбера.

«Особенность нашей платформы заключается в том, что подборка объектов приходит клиентам с одобренной ипотекой Сбербанка, - поясняет управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. - Мы предлагаем объекты продавцов нашим клиентам. Если к тому же объявление размещено качественно (есть фото и подробное описание), то клиенту еще и не придется делать оценку объекта. А продавец быстрее продаст квартиру и получит деньги».

С осени прошлого года на сайте ДомКлик работает информационный проект «Открытые данные», который отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Если вам нужна достоверная информация о том, что происходит с жильем в Псковской области - добро пожаловать! Здесь ежедневно обновляются сведения о стоимости квадратного метра недвижимости, о количестве, сроках и динамике одобрения заявок на ипотеку, в том числе в стандартном и электронном виде. Так, согласно данным проекта, жители Псковской области в среднем тратят 34 дня на то, чтобы продать свою недвижимость. Для сравнения: у новгородцев на это уходит на 11 дней больше!

Еще лет десять назад продажа квартиры или дома была задачей со множеством неизвестных, настоящим квестом, предполагающим трату нервов, времени и денег как обязательное условие игры.

Сегодня благодаря развитию цифровых технологий мы не успеваем начать мечтать о жилье, как оно становится реальностью.

Елена Никитина