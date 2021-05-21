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Подарок псковским дачникам: пять причин побывать в новом садовом центре

Каждый раз урожайный сезон начинается одним и тем же обещанием: «Я в этом году ничего сажать не буду, устала». И каждый раз в голову все равно лезет: «Ну, разве только зелень посею немного, помидоров посажу, чуть-чуть гладиолусов и петуний, огурцов, морковь, клубнику дети любят. И яблоньку бы еще одну. А лучше две, чтобы наверняка. Пион древовидный, как у соседки. И все. Больше ничего сажать не буду».

С такими мыслями дорога одна - в садовый центр «Новая эра», который недавно открылся в Лухново - это в паре километров от Пскова, на объездной трассе. Ориентир - поворот на Ваулины Горы. Сад и огород, которые вы намечтали себе, начинается именно здесь! И вот почему.

Во-первых, здесь вы найдете богатый выбор плодовых деревьев по выгодным ценам. А значит, вкусные яблоки, груши, сливы, черешня будут радовать вас и ваших домашних каждое лето. Еще и на варенья-компоты останется!

Во-вторых, в садовом центре «Новая эра» вы найдете многолетние кустарники, которые станут украшением вашего сада. Он будет не просто таким, как у соседки, а гораздо лучше.

В-третьих, в ассортименте - декоративные цветы. Хризантемы, пионы, розы, флоксы, гвоздика: вся красота цветов для того, чтобы ваш участок был похож на райский сад и радовал глаз.

Все растения в садовом центре «Новая эра» имеют крепкую корневую систему, здоровые зеленые листья, обильно цветут и дают хороший прирост. Каждый цветочек и кустик здесь вырос в заботливых руках профессиональных садовников!

В-четвертых, здесь можно приобрести дополнительные товары для сада и огорода - грунт, удобрения, мульча, природные камни и так далее.

В-пятых, садовый центр «Новая эра» - это профессиональная команда специалистов, которые знают подход к любому растению или дереву. Как избавиться от вредителей, где лучше всего приживется капризная лилия, почему пожелтели листочки у герани - у них есть ответы на все вопросы и советы на любой случай дачной жизни.

Хоть мы и обещали назвать лишь пять причин, назовем еще одну. В садовом центре «Новая эра» приятно побывать просто потому, что здесь красиво! Зелень листвы, буйство цветения, роскошь всех красок щедрой природы, которой помогают руки человека, - сюда стоит приехать ради этого.

Адрес: деревня Лухново, поворот на Ваулины горы, на объездной.

Телефоны: 8-905-295-09-11, 8-905-295-16-03

Добро пожаловать в «Новую эру» псковского садоводства!