Недвижимость

Лето - это маленький ремонт: меняй окна и обои со «Стройбазой на Алмазной»

Самый жаркий рецепт нынешнего лета: солнце, отпуск, ремонт. Соседи уже «расчехлили» свои перфораторы и достали с антресолей молотки времен очаковских и покоренья Крыма. Чем можно ответить всем этим достойным людям? Конечно, тем же! Отправляемся на «Стройбазу на Алмазной», закупаемся всем необходимым - и меняем свой дом к лучшему. На зависть всем окружающим.

СИТИКЛИМАТ

https://msm60.ru/ooo-sitiklimat

«Стройбаза на Алмазной», пав. 1, секция 15

8-921-119-31-97

Похоже, этим летом офисные споры тех, кому жарко, и тех, кому холодно, обречены на полное засыхание. Душно - всем, жарко - всем. А значит, и кондиционер нужен - всем. В магазине компании ООО «Ситиклимат» на «Стройбазе на Алмазной» вас спасут от псковского зноя. Без кондиционера вы отсюда не уйдете: вам все расскажут, покажут, посоветуют, объяснят, еще и установить помогут.

ООО «Ситиклимат» начало свою деятельность в 2014 году с магазина, торгующего водонагревательной техникой и климатическим оборудованием. То есть если летом вы придете сюда за кондиционером, то уже осенью сюда же отправляйтесь за водонагревателем, конвекторами, полотенцесушителями и многим другим.

Продавцы-консультанты сориентируют как в ассортименте, так и в разнообразных скидках и акциях, действующих в магазине.

МАГАЗИН «ТМК-ПСКОВ»

http://msm60.ru/tmk-okna

«Стройбаза на Алмазной» пав.3, секция 29

8-921-211-47-17, 8(8112)61-47-17

Пластиковые окна, натяжные потолки, входные и межкомнатные двери по приемлемым ценам напрямую от производителя - все это можно приобрести в наличии и на заказ в магазине «ТМК-Псков».

Этим летом вы можете воспользоваться разнообразными спецпредложениями от «ТМК-Псков». В частности, магазин предлагает приобрести окна со скидкой 50%. Скидки действуют и на отдельные модели межкомнатных дверей.

Кроме того, в магазине «ТМК-Псков» вы найдете мебель, напольные покрытия, жалюзи, а также люстры.

Продукция компании «ТМК» известна на строительном рынке России с 1998 года своей экологичностью и безопасностью, прочностью и адаптацией к климатическим условиям России, она изготавливается по высоким европейским стандартам и ГОСТам.

МАГАЗИН «ОБОИ-CITY»

https://msm60.ru/oboi-siti

«Стройбаза на Алмазной», пав.4, секция 38; пав.34

(8112)720-650

Магазин «ОБОИ-CITY» на «Стройбазе на Алмазной» - это богатый выбор обоев от компании «МИР» («Мануфактура Интерьерных Решений»). Безупречный сервис и ценовой диапазон позволят каждому покупателю найти идеальное решение для отделки.

Наибольший ассортимент вы найдете в отделе, расположенном в павильоне 34. Если же вы хотите выбрать обои в кратчайшие сроки, обращайтесь в специализированный магазин в павильоне 4 (секция 38): продавцы-консультанты сориентируют вас в том, что есть в наличии, и порекомендуют самые интересные варианты обоев, которые сделают ваш дом или квартиру еще красивее и комфортнее.

Наряду с обоями вы найдете в магазинах «ОБОИ-CITY» все сопутствующие товары, в том числе обойный клей.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбаза на Алмазной» (8112)79-35-55.

График работы рынка: понедельник - пятница с 8.30 до 19.00, суббота с 8.30 до 17.00, воскресенье с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!