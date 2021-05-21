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Помещения псковского детского центра «Ритм» перейдут в управление ГКЦ

25.06.2021 17:29|ПсковКомментариев: 0

Помещения детского центра «Ритм» в Пскове перейдут в управление Городского культурного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с передачей помещений детского центра «Ритм» в управление ГКЦ глава администрации города Пскова Александр Братчиков встретился с руководителями коллективов детского центра и родителями детей, посещающих центр. Отмечается, что родители воспитанников центра обратились в администрацию с переживаниями по данному вопросу.

Руководство детского центра «Ритм» безвозмездно арендовало муниципальную собственность по адресу: улица Юбилейная, 34 и в нарушение условий договора безвозмездной аренды сдавало муниципальные площади, получая с этого денежную выгоду. По этой причине последующая аренда помещений данной организацией администрацией города не рассматривается.

В мае руководство Городского культурного центра подало заявку на то, чтобы оставить данную муниципальную собственность за учреждением культуры.

Директор Городского культурного центра Елена Голубева, отвечая на интересующие вопросы, отметила, что все коллективы будут сохранены и войдут в состав ГКЦ. Вопросы по штатному расписанию, оформлению нормативной документации, условиям аренды проработают индивидуально с каждым коллективом до начала нового учебного года. Свою работу коллективы начнут с 1 сентября.

Александр Братчиков в свою очередь сказал, что для ремонта помещений, чтобы создать благоприятные условия для занятий с детьми, уже выделили 1 млн рублей.

Теги: #администрация Пскова #псков #ГКЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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