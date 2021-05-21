Недвижимость

Псковская область заняла 74-е место в России по доступности жилья

Псковская область заняла 74-е место в России и последнее в Северо-Западном федеральном округе по доступности приобретения жилья в 2021 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Минимальное число лет, необходимых семье в регионе, чтобы накопить на квартиру:

на начало 2021 года — 10,6;

на начало 2020 года — 9,4.

Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в Псковской области на начало 2021 года составляет 2,7 млн рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 3 место - Ненецкий автономный округ, 5 место - Мурманская область, 7 место - Республика Коми, 12 место - Вологодская область, 23 место - Санкт-Петербург, 28 место - Архангельская область, 31 место - Республика Карелия, 63 место - Новгородская область, 68 место - Калининградская область. Данных по Ленинградской области в рейтинге не представлено.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 4,6, а минимум 4,7 лет.

В самом выигрышном положении оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо «затянуть пояса» всего на год, а семьям из Севастополя для этого понадобится почти 16 лет.