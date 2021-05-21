Недвижимость

Псковичи стали чаще оформлять «Сельскую ипотеку»

Областной Росреестр фиксирует увеличение количества сделок по программе «Сельская ипотека». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росреестра.

Разработанная ипотечная программа предусматривает несколько целей:

приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда;

строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке;

приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях.

«Сельская ипотека» выдается по низкой ставке – от 0,1 до 3% годовых. Воспользоваться программой можно на территории всей России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Ипотеку может оформить любой гражданин РФ вне зависимости от работы или проживания в сельской местности в возрасте от 21 года до 65 лет. Максимальный срок кредитования - 25 лет. Срок действия программы - с 2020 по 2025 годы. Воспользоваться льготной ипотекой можно единожды.

В Псковской области льготной сельской ипотекой могут воспользоваться граждане, проживающие на сельских территориях, к которым относятся все населенные пункты, кроме городов Пскова и Великих Лук.

С начала реализации госпрограммы «Сельская ипотека» псковское управлением Росреестра зарегистрировано 216 сделок. Лидером по реализации данной программы в Псковской области стал Псковский район, где зарегистрировано 189 сделок по сельской ипотеке.

«Сотрудники управления уделяют особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки по госпрограммам, поэтому заявления рассматривают в срок не более двух дней», - пояснила заместитель руководителя управления Елена Шефова.