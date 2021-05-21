Недвижимость

Более 556 тысяч ипотечных кредитов выдали по льготной программе на новостройки под 6,5%

Число семей, воспользовавшихся программой льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, составило 556,2 тысячи. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Всего кредиты под 6,5% на общую сумму 1,7379 трлн рублей получили 556 200 семей. Я думаю, что и новая программа под 7%, которая заработала по всей стране с второго июля, тоже будет востребована среди граждан», - цитирует его ТАСС.

Вице-премьер отметил, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% стала одной из наиболее эффективных антикризисных мер. «Без ипотеки отрасль лишилась бы необходимого финансирования. Это привело бы к остановке строек, безработице в отрасли и сокращению поступлений в бюджет регионов. Увеличились бы и риски незавершенного строительства для дольщиков», - добавил Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, каждый пятый ипотечный кредит выдавался в 2020 году по льготной программе на новостройки. Также она повлияла на рост числа новых проектов строительства жилья, за пять месяцев 2021 года девелоперы начали строительство почти 15 млн квадратных метров. «Решение президента продлить программу еще на год позволит закрепить и развить уже накопленную положительную динамику в отрасли, особенно в условиях роста рыночных ставок в экономике», - считает он.