Недвижимость

В России решили упростить продажу квартир с маткапиталом

Российские риелторы захотели изменить правила продажи квартир, приобретенных с использования маткапитала. Они попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой. Общественный совет при Минстрое сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.

Сегодня при реализации жилплощади, находящейся в залоге у банка и купленной с привлечением средств материнского капитала, сначала необходимо погасить весь остаток долга по ипотеке, чтобы выделить доли несовершеннолетним. Только после этого появляется возможность продать квартиру с целью улучшения жилищных условий, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается», - цитирует его газета «Известия».

Также, по словам Ильдара Хусаинова, в числе предложений — ввести обязательную фиксацию факта использования маткапитала при покупке недвижимости или при направлении субсидии на частичное или полное погашение ипотечного или жилищного кредита в Росреестре.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук считает, что предложения могут быть поддержаны при условии, что их ключевая задача состоит не в том, чтобы облегчить риелторам и банкам совершение сделок по недвижимости, а чтобы серьезно повысить защищенность и гарантии реализации жилищных прав семей с детьми.