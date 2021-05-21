Недвижимость

СНГБ предлагает эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры

СНГБ предлагает эксклюзивную ипотеку на покупку квартиры в жилом комплексе «Жемчужина Оби» от своего партнера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Основные условия по ипотеке:

процентная ставка - от 5,99% * в первый год;

первоначальный взнос - от 0%;

сумма кредита - до 8 000 000 рублей;

срок - до 30 лет.

«"Жемчужина Оби" – это новый жилой комплекс комфорт-класса на берегу реки. 25-этажный дом с ярким медиафасадом, как истинное украшение реки Обь, будет радовать жителей не только района, но и города. А для будущих жителей жилого комплекса станет комфортным местом для жизни, отдыха и творчества. Главной особенностью проекта являются необыкновенные виды на пойму реки, открывающиеся вдаль из панорамных окон. Здесь можно встречать рассветы и наблюдать самые красивые закаты в комфорте, ведь в жилом комплексе предусмотрены теплые лоджии. Развитая инфраструктура, удобная транспортная развязка позволят жителям комплекса правильно организовать свою жизнь. В пешей доступности находятся все социально-значимые объекты: детский сад № 27 "Микки-Маус", общеобразовательные школы № 4 и № 45, поликлиника, а также школа танцев, оздоровительный центр и культурно-спортивный комплекс "Геолог"», - рассказали в банке.



Жилой комплекс «Жемчужина Оби»:

готовое жилье, ключи в день подписания договора;

уникальные квартиры со свободной планировкой: однокомнатные квартиры – от 35 квадратных метров, трехкомнатные квартиры – до 124 квадратных метров;

панорамные виды на город и реку;

теплые лоджии, красивые подъезды;

безопасное пространство: закрытый двор, видеонаблюдение и консьерж-сервис;

подземный паркинг, детские и спортивные площадки, площадка для тренировки собак.

Cайт проекта www.sibpromstroy.ru

Для получения ипотеки на выгодных условиях, позвоните по номеру телефона СНГБ +7 (904) 483-43-52 или забронируйте квартиру по телефону офиса продаж от застройщика ГК «Сибпромстрой» +7 (495) 185-98-23.

Ознакомиться с условиями ипотечной программы СНГБ и оформить заявку.



*Процентная ставка действует в льготный период, срок которого составляет 1 (один) год с даты выдачи кредита.

В случае наличия в течение льготного периода операций по досрочному гашению, пониженная ставка действует до дня погашения суммы основного долга, определенного для погашения в льготный период. По окончанию льготного периода размер базовой ставки составит – 7,59%.

Размер базовой процентной ставки увеличивается на:

+2% - при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;

+ 0,1% до 2,5% - при первоначальном взносе менее 50% в зависимости от размера первоначального взноса;

+ 0,9% - если клиент не является зарплатным клиентом/ зарплатным клиентом «бюджетником»;

+ 0,1% - при отказе от оформления услуги организации представления в Росреестр в электронной форме документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав.

Оформление/ продление страхования заемщиком предмета залога осуществляется в течение всего срока действия кредитного договора.

Предложение действительно по заявкам, принятым в период с 24.06.2021 до 23.06.2022 (включительно).