Недвижимость

Загородный дом в Псковской области вошел в тройку самых дорогих на Северо-Западе

Загородное домовладение в Псковской области вошло в топ-3 самых дорогих среди регионов СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе «Циан».

На первом месте - дом в поселке Большое Исаково Калининградской области. За двухэтажный дом площадью 330 кв. м, сложенный из газобетонных блоков, баню, площадка для барбекю и благоустроенный участок в 27 соток продавец хочет получить 130,0 млн рублей.

Вторую позицию в рейтинге занял дом в карельском поселке поселок Тиурула площадью 350 кв. м с балконом и террасой, участком в 30 соток, гостевым домиком, совмещенным с баней, беседкой с грилем и двумя гаражами. Любой желающий может приобрести его за 65 млн рублей.

Замыкает топ-3 домовладение в деревне Сосно Псковской области. За ту же сумму, что и в Карелии здесь можно приобрести поместье площадью 4 га. Оно сгруппировано вокруг двух хозяйских домов – трех- и двухэтажного – из окон которых открывается вид на Чудское озеро. Домовладение наполнено рядом инфраструктурных объектов: шестикомнатный гостевой дом, три беседки, мангальная зона, ферма, пасека, трансформатор, вертолетная площадка, причал, несколько хозяйственных и технических построек.