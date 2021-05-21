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Недвижимость

Минстрой выступил против снижения первоначального взноса по ипотеке

06.07.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Снижение первоначального взноса по ипотеке может негативно повлиять на платежную дисциплину заемщиков. Об этом сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании президиума Совета законодателей Федерального собрания 6 июля.

«Мы считаем, что снижать первоначальный взнос не совсем правильно, потому что платежная дисциплина гражданина, его возможность обслуживания ипотечного кредита зависит от того, насколько он смог за счет своих доходов на семью сформировать первоначальный взнос. И его отношение к обслуживанию ипотеки намного серьезнее, если первоначальный взнос составляет 30-35%», - цитирует его ТАСС.

Замминистра отметила, что первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки в среднем по России составил больше 30%, несмотря на возможность снизить его до 15%.

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля 2020 года. По поручению президента России Владимира Путина ее продлили до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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