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СберБанк запускает новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома

06.07.2021 19:11|ПсковКомментариев: 0

СберБанк запускает новую льготную ипотечную программу на строительство жилого дома с минимальной ставкой 6%. Ставку субсидирует Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Срок действия программы — до 1 октября текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

По условиям программы, разработанной ДОМ.РФ, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Максимальный срок кредитования — 20 лет, первоначальный взнос — 20%.

Строительство дома должно осуществляться по договору подряда с подрядной организацией из списка рекомендованных банком на имеющемся в собственности земельном участке. На данный момент таких организаций 65.

Программа также распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, строящиеся застройщиками за счет кредитных средств банка. По таким проектам минимальная доступная ставка составит 4,6% годовых с учетом дисконта в рамках комплексного предложения банка для застройщиков и покупателей домов и земельных участков.

«Сегодня многие россияне хотят жить в собственном доме на своей земле, однако на рынке не так много финансовых механизмов, чтобы обеспечить такую возможность. Сбербанк продолжает развивать линейку ипотечных продуктов на индивидуальное жилье. Новая программа будет способствовать развитию индивидуального жилищного строительства в стране. Ставка от 6% годовых — отличная возможность для того, чтобы оформить ипотеку», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При строительстве жилого дома с привлечением подрядчика из списка рекомендованных банком в качестве обеспечения оформляется залог земельного участка, на котором планируется строительство. Дополнительного обеспечения на период строительства не потребуется, если сумма кредита не превысит 3 млн рублей, а для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — 6 млн рублей, либо если дом и земля будут приобретены у застройщиков, находящихся на проектном финансировании.

«Рынок ИЖС обладает огромным потенциалом для развития. Уже сейчас примерно половина всего строящегося жилья приходится на загородные дома, все больше людей мечтают жить на земле, а не в квартирах. Мы видим, что удовлетворить спрос можно только за счёт активного предложения ипотечных продуктов, развития кредитования в сегменте. По аналогии с федеральной программой мы разработали Льготную ипотеку на ИЖС и профинансировали ее из собственной прибыли. Мы увидели большой спрос на программу со стороны клиентов. Приветствуем подключение к программе крупнейшего банка страны. Уверены, что участие Сбербанка позволит масштабировать программу на всю страну, приблизит к разработке федеральной программы льготной ипотеки на ИЖС», - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Подать заявку на льготную ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

Теги: #строительство #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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