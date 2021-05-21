Недвижимость

В Гдове ищут арендатора для здания в центре города со свалкой внутри

Недалеко от Гдовской музыкальной школы находится здание с несанкционированной свалкой внутри. Некоторые граждане и вовсе используют его в качестве общественного туалета. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Установить владельца имущества в центре города не удается в течение нескольких лет. Как пояснили в районном комитете по управлению муниципальным имуществом, хозяин этого строения — региональный ДОСААФ, но там эту информацию не подтвердили.

Как уточнили в ведомстве, здание было передано муниципалитету еще в 1996 году. Получается, владельцем стала администрация Гдовского района. Но и здесь есть документальная тонкость — имущество передано в бессрочное безвозмездное пользование. Однако на бумаге его не существует. Нет у здания кадастрового паспорта и номера как объекта регистрации.

Получается, хозяином все эти годы был муниципалитет, но нужная документация была утеряна, тем самым бывший тир оставался без присмотра. Возможно, именно поэтому помещение стало находкой для вандалов, которые разбили окна, вынесли двери. Свой вклад в так называемое антиблагоустройство внесли безответственные граждане, которые несли туда пакеты с мусором, создавая антисанитарные условия.

Теперь здание ищет нового владельца, а если быть точнее — арендатора, который готов взять на себя заботу о нем. Как пояснил председатель КУМИ администрации Гдовского района Александр Прохоров, каждый желающий может обратиться в комитет для заключения аренды. Условия оговариваются лично при встрече, но важно понимать, что муниципалитет заинтересован в том, чтобы у этого помещения появился рачительный хозяин, который даст ему второй шанс на жизнь.

Потенциальным арендаторам помещения в центре города предлагают обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом по адресу: город Гдов, улица Карла Маркса, дом 39. Телефон для справок: 21-585.