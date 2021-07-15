Недвижимость

Расширена программа «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком

Программа государственной поддержки позволяет российским семьям, имеющим одного ребенка или несколько детей, рожденных после 1 января 2018 года, оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по льготной ставке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сургутнефтегазбанка.

Преимущества государственной программы льготного жилищного кредитования семей:

кредит с низкой фиксированной процентной ставкой от 4,9%*;

возможность рефинансирования текущего ипотечного кредита по льготной ставке;

приобретение у застройщика строящегося или готового жилья, в том числе дома с участком, на первичном рынке недвижимости;

приобретение или строительство индивидуального жилого дома или покупка земельного участка и строительство на нем дома**.

Основные условия кредита:

Сумма до 12 000 000 рублей***

Срок до 30 лет

Первоначальный взнос не менее 15%

Оформить заявку можно по ссылке: https://www.sngb.ru/products/new_buildings/ipoteka-s-gospodderzhkoy

* В случае оформления кредита на цели приобретения или строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка и строительства на нем дома, размер процентной ставки увеличивается на 0,55% годовых.

** Оформление кредита возможно на приобретение в собственность жилого дома на земельном участке по договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

*** До 12 млн рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для иных регионов – до 6 млн рублей (включительно).