Расширена программа «Семейной ипотеки» на семьи с одним ребенком

Программа государственной поддержки позволяет российским семьям, имеющим одного ребенка или несколько детей, рожденных после 1 января 2018 года, оформить ипотечный кредит на покупку жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома по льготной ставке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сургутнефтегазбанка.
Преимущества государственной программы льготного жилищного кредитования семей:
Основные условия кредита:
Оформить заявку можно по ссылке: https://www.sngb.ru/products/new_buildings/ipoteka-s-gospodderzhkoy
* В случае оформления кредита на цели приобретения или строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка и строительства на нем дома, размер процентной ставки увеличивается на 0,55% годовых.
** Оформление кредита возможно на приобретение в собственность жилого дома на земельном участке по договору с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем или на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
*** До 12 млн рублей (включительно) для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для иных регионов – до 6 млн рублей (включительно).