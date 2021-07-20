Недвижимость

Псковичам предлагают оформить ипотеку по льготной ставке

Программу льготного ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке продлили до 1 июля 2022 года. Подать заявку на ипотеку с господдержкой можно прямо сейчас – ставки снижены до 5,89% годовых*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сургутнефтегазбанке.

Основные условия кредита:

Сумма – до 3 000 000 рублей

– до 3 000 000 рублей Срок – до 30 лет

– до 30 лет Первоначальный взнос – от 15%

– от 15% Учет материнского капитала.

Оформить заявку можно по ссылке.

Требования к заемщику: возраст – от 21 года до 70 лет; стаж работы – не менее 6 месяцев на последнем месте работы; уровень дохода – не менее 15 000 рублей в месяц; адрес регистрации – территория присутствия АО БАНК «СНГБ».

Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробнее на сайте банка или по телефону: 88002008804.

* Процентная ставка действует при условии оформления / продления срока действия полиса личного страхования и страхования недвижимого имущества после оформления права собственности. Размер процентной ставки увеличивается на 0,1% для клиентов, не относящихся к категории «зарплатный клиент».