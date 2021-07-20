Недвижимость

Дом в ЖК «Европа» сдают на полгода раньше запланированного срока

Крупнопанельный девятиэтажный жилой дом в ЖК «Европа» на улице Венской, 5 сдают на полгода раньше запланированного срока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».

«Очень приятно и неожиданно… Планировали, что к новому году переберемся в свою квартиру, а тут, получается, раньше на полгода. Не придется больше снимать квартиру. Вот это хорошая новость!» - отметила горожанка Мария, которая приобрела квартиру в новом доме.

По словам застройщика, слаженная работа и высокие темпы строительства позволили наладить строительный процесс более эффективно и завершить работы с опережением срока без ущерба в качестве строительства. Кроме того, была благоустроена прилегающая к новостройке территория.

«Венская, 5 - первый проект застройщика с привлечением проектного финансирования. Стратегический партер – банк ВТБ. Реализация проекта – суперуспешная. Планируем полученный опыт применять и в других проектах жилищного строительства. Сегодня же хотим поздравить наших покупателей с новосельем и пожелать уюта и благополучия в новых квартирах!» - сказала директор по продажам группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

Уже идет запись на выдачу ключей от новых квартир. Она проходит по телефону: 793-793.