Недвижимость

Защити свой дом, или Что делать, когда вокруг все горит

Одно из самых страшных бедствий, охвативших наряду с Якутией и Карелией еще несколько российских регионов, – лесные пожары, которые могут оставить без жилья людей в близлежащих деревнях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала «Росгосстраха» по Псковской области.

По данным МЧС, за первое полугодие в Псковской области произошло более 2500 пожаров, общий ущерб составил более 11 млн рублей. За это время огонь уничтожил почти 280 строений. При этом свыше 1700 пожаров случились в сельской местности, уничтожив имущество на 9 млн рублей.

«В прошлом году наш филиал выплатил за поврежденное или уничтоженное жилье и домашнее имущество больше других компаний – 8,6 млн рублей, а в первом квартале нынешнего года мы уже заплатили клиентам по этому виду страхования почти 2,4 млн рублей», – отмечает директор филиала «Росгосстраха» по Псковской области Николай Басов.

Николай Басов рекомендует страховаться по полному пакету рисков, в который также входят подтопления, повреждения водой, различные неблагоприятные погодные явления, противоправные действия.

«Непогода, паводки, пожары случаются все чаще. Как мы помним, ураган, обрушившийся на нашу область в конце июня, вырывал с корнем деревья, корежил автомобили, срывал крыши домов, оставляя людей буквально без крова. Особенно пострадали Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Опочецкий, Себежский, Усвятский районы. К сожалению, с глобальным изменением климата теперь уже очень трудно предугадать заранее, что еще может случиться, так что лучше страховаться от всех возможных неприятностей», — отмечает Николай Басов.

Согласно статистике «Росгосстраха» за первое полугодие, самой распространенной причиной выплат в целом по России стало повреждение сильным ветром – на него приходится 37% происшествий с домами и прочими загородными строениями. На втором месте по частоте пожар и повреждение имущества во время тушения – 21%. В ТОП-5 актуальных рисков для домов в этом году также входят повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления или канализации (11%), паводки (6%) и повреждение строений злоумышленниками (5%), в том числе взломы.

Для тех, кто уверен, что тот или иной риск его имуществу не грозит, в «Росгосстрахе» есть опция добавить или исключить риск даже в так называемых «коробочных» (не индивидуальных) продуктах. Например, продукты из новой линейки («Дом. Фундаментальное решение», «Дом в деталях», «Квартира. Фундаментальное решение», «Квартира в деталях») позволяют владельцам недвижимости подбирать риски в соответствии со своими нуждами и возможностями.

Столетний опыт работы в этом виде страхования, а значит, и огромный массив данных, дает «Росгосстраху» четкое понимание, что нужно клиенту, умение собирать продукт индивидуально, а также наполнять его дополнительными сервисами, которые востребованы как при наступлении страхового случая, так и без него. В пакете есть юридическое сопровождение или даже вызов мастеров (сантехника, электрика) для небольших ремонтных работ, а в премиальном пакете еще и телемедицинский сервис – можно проконсультироваться с врачами дистанционно, в том числе по поводу COVID-19.

Конечно, страховку нужно покупать у надежного страховщика с большим опытом, который честно и быстро платит. Общий объем выплат компании «Росгосстрах» по договорам имущественного страхования физических лиц в первом полугодии 2021 года превысил 1,1 млрд рублей, в прошлом году – более 2.1 млрд рублей. Ежедневно старейшая страховая компания страны в среднем выплачивает клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 6,3 млн рублей.

Помимо прочего, клиенты «Росгосстраха» могут воспользоваться опцией персонального сопровождения. При страховом случае человек зачастую оказывается в ситуации сильнейшего стресса и, помимо денег, нуждается в участии и помощи в организационных вопросах. Агенты компании всегда готовы оказать такую поддержку, подробно объяснить, что необходимо делать при страховом случае.