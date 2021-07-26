Недвижимость

Центробанк ужесточил регулирование выдачи ипотеки

Банк России с 1 августа ужесточил регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом в диапазоне 15-20% от стоимости жилья. Это приведет к небольшому росту ставок по таким кредитам, но вряд ли достаточно охладит рынок - регулятору придется вводить дополнительные меры, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с 1 августа ипотеке повышены до 50-100 процентных пунктов в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Такой шаг необходим в связи с ростом доли ссуд с небольшим первым взносом в выдачах на первичном рынке с 24% во втором квартале прошлого года до 45% в первом квартале текущего года, а на вторичном рынке - с 30% до 33%.

Повышение надбавок должно снизить стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи россиянам ипотеки с низким первоначальным взносом, а также позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям, уверен ЦБ. Сейчас, в условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость, возросла значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы.