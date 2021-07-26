Недвижимость

Семью гдовского чиновника выселят из незаконно полученной квартиры

Гдовский районный суд удовлетворил требования прокурора о выселении муниципального служащего из квартиры, предназначенной для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Районная прокуратура установила, что администрация Гдовского района, обладая информацией о том, что один из граждан, подлежащих переселению, скончался на начальном этапе строительства многоквартирного дома, не приняла меры для внесения изменений в соответствующую программу путем признания помещения пустующим.

По завершении строительства квартиру, которая предназначалась для переселения умершего участника программы, отнесли к специализированному жилому фонду и ей присвоили статус «служебная». Впоследствии ее предоставили муниципальному служащему районной администрации.

Администрация, являясь куратором программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. При этом незаконными действиями органа местного самоуправления муниципальному служащему предоставили выгоду в виде благоустроенной квартиры, отметили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконным решений о присвоении жилому помещению статуса «служебное» и о его предоставлении. Договор найма служебного жилого помещения признали недействительным, незаконно проживающего в нем чиновника и членов его семьи из квартиры будут выселять.