Псковская налоговая проведет бездекларационные проверки

Налоговые органы Псковской области начали применять новый вид бездекларационной камеральной проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении налоговой службы.
Сотрудники налоговой проверят доходы псковичей за 2020 год, которые они получили от продажи имущества. Также в поле зрения УФНС попадет недвижимость, декларацию на которую собственник не сдал до 30 апреля, а у налоговой инспекции есть сведения о реализации недвижимости, которая была в его собственности менее установленного предельного срока владения (3 или 5 лет).
В том случае, если необходимую информацию о недвижимости не представит сам налогоплательщик, а также если цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0.7, налоговые органы примут для расчета суммы налога доход в сумме кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0.7. При этом будут приниматься во внимание налоговые вычеты (до 1 миллиона рублей для жилой недвижимости).
По результатам проверки, кроме суммы начисленного к уплате НДФЛ, плательщику будут предъявлены штрафные санкции и пени за несвоевременную уплату налога.
До окончания такой проверки налогоплательщик будет вправе представить налоговому органу декларацию. В этом случае начатая камеральная проверка прекращается и начинается новая - в отношении представленной налоговой декларации.