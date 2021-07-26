Недвижимость

ВТБ: Продажи ипотеки в России превысили 3 трлн рублей с начала года

По оценке аналитиков ВТБ, российские банки с начала года выдали более 3 трлн рублей ипотеки, что на 60% выше, чем за семь месяцев 2020 года. Клиенты ВТБ совершили 193 тысячи сделок более чем на 601 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 года. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (51 млрд рублей), Новосибирская область (23 млрд рублей), Республика Татарстан (19 млрд рублей) и Свердловская область (16 млрд рублей).

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тысячи клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей», – рассказал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.