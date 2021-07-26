Недвижимость

Псковичам перечислили распространенные ошибки при долгосрочной аренде квартиры

Свое жилье, пусть и взятое в ипотеку – это хорошо, но часто съемная квартира в большом городе становится единственным разумным решением. Тем более, если вы не хотите жить в хостелах и гостиницах, а покупать недвижимость в выбранном городе нет возможности или необходимости.

Но на что обратить внимание перед тем, как снять квартиру в Казани, Екатеринбурге, Питере или Москве, и как избежать распространенных ошибок квартиросъемщиков.

Внимание! Не рекомендуем переводить предоплату без гарантий, выезжать на осмотры квартир в одиночку без предварительного информирования родственников об адресе предполагаемой встречи и соглашаться привозить с собой большие суммы денег. Это может быть небезопасно.

Договор – всегда

Вот только несколько популярных схем мошенничества – субаренда, одновременная сдача квартиры в аренду нескольким клиентам или требование предоплаты без фактического предоставления услуг. Чтобы вас не выселили уже через неделю, чтобы стоимость аренды не росла без причины, чтобы гарантировать себе комфортное проживание, все нюансы должны быть прописаны в договоре. И заключать его нужно только с собственником (и согласия остальных прописанных на площади людей). Без договора вы можете оказаться в руках мошенников или же потерять деньги за несколько месяцев аренды в спорной ситуации.

Обговорите комиссию и залог

Еще до того, как ехать на осмотр потенциально интересного объекта, узнайте величину агентской комиссии и размер залогового платежа. Все это должно быть отображено в договоре, как и то, при каких условиях возвращается или не возвращается залог. Крайне желательно сфотографировать состояние квартиры, мебели, бытовых приборов и отразить это в договоре, чтобы потом хозяин помещения не выставлял вам счет якобы за испорченный диван или плохо работающий холодильник.

Коммунальные платежи

Как правило, коммунальные платежи платятся жильцами, которые снимают квадратные метры. Но вы можете настоять на том, чтобы некоторые платежи, например, взносы на капитальный ремонт, собственник платил сам. Если вы только передаете показания и перечисляете деньги ежемесячно на счет владельца квартиры, просите квитанции о фактический оплате коммунальных услуг. В противном случае в конце срока проживания вам могут выставить счет за коммунальные платежи, за которые вы якобы ни разу не платили.

Мелкий ремонт

Хороший тон – ремонтировать сантехнику и прочие мелкие бытовые вещи за счет хозяина квартиры. Тем более, если вы заметили их сразу после заезда. Однако некоторые вещи стоит оплачивать вскладчину или из своего кармана. Если вы хотите что-т сделать в квартире по личной инициативе, всегда ставьте в известность хозяина, а еще лучше – получите его письменное согласие.