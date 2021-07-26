Недвижимость

Более 13 тысяч молодых семей в России получили жилищные свидетельства в 2021 году

С начала года 13 462 молодые семьи в России смогли получить свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья. Об этом сообщается на сайте Минстроя.

В числе улучшивших жилищные условия – граждане, самостоятельно купившие квартиры или получившие их по договорам социального найма, за счет аренды или найма на коммерческой основе. Данное мероприятие реализуется в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Объем выданных свидетельств на сегодняшний день составляет 96% от планов на 2021 год.

«Воспользоваться выплатой смогли уже более 7 тысяч молодых семей. Срок действия документа о праве на получение социальной выплаты составляет 7 месяцев, в связи с чем реализация мероприятия продолжается. В случае, если молодая семья откажется от получения социальной выплаты или по иным причинам не сможет ею воспользоваться, выплата будет предоставлена следующей по списку молодой семье», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что мероприятие реализуется с 2006 года. За это время социальные выплаты получили уже порядка 330 тысяч молодых семей, для чего из федерального бюджета было направлено более 62 млрд рублей. Еще 138 млрд рублей привлечено из бюджетов субъектов Российской Федерации. Объем средств граждан на приобретение льготного жилья составил порядка 256 млрд рублей.

С прошлого года заявка от субъектов принимается с полным списком заявителей. Это стало обязательным требованием для всех участников программы, что помогает обеспечить максимально эффективное распределение средств между регионами согласно точному количеству вставших на учет семьей.

Также в настоящее время в целях формирования предложений в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Минстрой России рассматривает заявки субъектов Российской Федерации об участии в реализации мероприятия в 2022–2024 годах. Заявки представлены всеми субъектами, за исключением города федерального значения Москвы, который не принимает участие в реализации мероприятия с 2006 года.